Cevdet Akınal: 'Orta sıraları hedefliyoruz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nin kulüp başkanı Cevdet Akınal, "Yeni sezon hedefimiz, 5 ile 10. sıra arası. Öyle yüksekte bir hedefimiz yok." dedi.



Akınal, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde kamp yapan kırmızı-siyahlı takımı ziyaret etti.



Takımın antrenman gerçekleştirdiği sahada basın mensuplarına açıklamada bulunan Akınal, Süper Lig fikstürü ile ligdeki hedefleri ve transfer çalışmaları hakkında değerlendirme yaptı.



Fikstür çekimine teknik direktör Erol Bulut ve takım kaptanı ile gittiklerini anlatan Akınal, "Fikstür kurasını çektik. Ben de federasyondaydım. Hocamız ve kaptanımızla beraber çektik. Sivasspor ile karşılaşacağız. Gönül isterdi ki ilk maçı sahamızda yapalım ama hayırlısı neyse o olsun. Sivasspor ile deplasmanda oynayacağız. Bütün takımlar eşit zaten, iyi oynayan kazansın diyorum." şeklinde konuştu.



Akınal, yeni göreve başlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin güzel işler yaptığına işaret ederek, çok güzel radikal kararlar aldıklarını, yeni kurullar kurulduğunu belirtti.



Yeni sezon hedeflerinin çok yüksek olmadığını dile getiren Akınal, şöyle devam etti:



"Yeni sezon hedefimiz, 5 ile 10. sıra arası. Öyle yüksekte bir hedefimiz yok çünkü bütün takımlar biz de dahil, döviz kurundan dolayı zorda. Onun için çok fazla pahalı transfer yapamıyoruz. Hatta diğer takımlara da ben bakıyorum büyük takımlar hariç, onlar da fazla transfer yapamadı. Biz Gençlerbirliği'nden 2 genç futbolcu aldık. Arda ve Ömürcan. Diğer transfer çalışmalarımız devam ediyor. 3-4 oyuncu daha alacağız. Onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci kamp dönemine yetiştirmeye çalışacağız."



Yaşanan mali sorunlar ve döviz kuru nedeniyle yabancı futbolcu transferinin zor olduğunu ancak yerli futbolcuların da gereğinden çok para istediğini söyleyen Akınal, "Şimdi yerli futbolcu da yok. Yerli futbolcu alayım diyorsun boş duran futbolcu çok para istiyor ancak kendi bünyemizden yetiştireceğiz. Şimdi federasyon yeni aldığı kararla Rezerv Lig kurdu. Bunu açıkladılar. Bazı kulüpler itiraz etti ama başkan 'Bu olacak.' dedi. Bu da biraz masraflı olacak ama federasyon bunun bir kısmını karşılayacak. Buradan da yerli oyuncu yetişir diye tahmin ve ümit ediyorum." diye konuştu.



Akınal, herkesin işinin zor olduğuna vurgu yaparak, "Herkes dengeli olduğu için hata yapan yenilecek. Bunun başka izahı yok. Hata yapmamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.











