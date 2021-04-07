Cenk Tosun, "NEGATİF"e döndü; Alanya maçında kadroda

Cenk Tosun'un bugün yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Milli futbolcu Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Cenk Tosun, 'NEGATİF'e döndü; Alanya maçında kadroda
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07 Nisan 2021 14:40
Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Kasımpaşa yenilgisinin şokunu atlatan lider Beşiktaş, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, rakibinden 3 puan alıp tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken Cenk Tosun'un ikinci testi de negatif çıktı

Yaşadığı sakatlık sonrası, Kovid-19'a yakalanan 29 yaşındaki forvetin uzun süredir sahada yer almaması teknik heyeti düşündürüyor. Sergen Yalçın'ın bu konudaki kararını maç öncesi vermesi bekleniyor.

"HAZIRIM"

11 gündür saha antrenmanı yapmayan Cenk Tosun'un, deneyimli hoca ile yaptığı görüşmede, "Kendimi iyi hissediyorum, oynamaya hazırım" dediği belirtildi.

51 GÜNDÜR FORMAYA HASRET

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, iki kez siyah-beyazlı formayı giydi. 15 Şubat'ta ligde oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol atan ancak sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, tam sahalara dönecekken Kovid-19'a yakalandı. Cenk, 51 gündür formasına hasret.



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