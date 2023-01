Cenk Ergün'den Icardi için transfer açıklaması!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün de Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.



Transferin yanı sıra Ergün, pazar günü oynanacak Fenerbahçe -Galatasaray mücadelesi hakkında da konuştu. İşte tecrübeli futbol adamının öne çıkan sözleri...



"Kolay bir maç yok"



"Ankaragücü maçı kolay geçmeyecek. İç saha maçlarımızda tedbirli olmamız lazım. Makas çok kapandı. Seyirci büyük güç, takımı sonuna kadar destekliyorlar. Takımımız bu maçı da sahaya kazanmak için çıkacak. Kolay bir maç yok. Biz maç maç ilerleyip yarınki maça da kazanmak için sahaya çıkacağız."



"Ankaragücü sonrası Fenerbahçe derbisi"



"Yarını bir atlatalım sonra Fenerbahçe derbisi hakkında konuşuruz. 15 maç geride kaldı ve ligin yarısına daha gelmedik. Ankaragücü maçı çok önemli. Kritik maçlar. Ankaragücü'nün hocası çok değerli ve bizde de forma giymiş önemli oyuncuları var. Fenerbahçe maçı hakikaten kafamızda yok. Olması gereken Ankaragücü maçı. Taylan ve Emre kiralık olarak forma giyiyor biliyorsunuz Ankaragücü'nde. Onların da birçok iyi yabancı oyuncuları var. Saygı duyduğumuz bir camia. Taylan ve Emre milli takım oyuncusu. Hepimizin onlardan beklediği yine o seviyede futbol oynamaları. Daha ileriye gidecek noktaları olduğunu düşünüyorum."



"Icardi'nin durumu belirsiz"



"Icardi'nin son durumu belirsiz. Bunu yarından sonra konuşmak doğru olur. Sağlık heyetinin ve teknik heyetinin birinci amacı yarınki maç. Geniş bir kadromuz var. Bugünkü antrenmanda duruma göre bakacağız. Ankaragücü maçında sahaya çıkabilir mi, bunun testleri yapılacak. Tüm Aralık'ı sakat geçirdi. Fiziksel anlamda ne durumda... Biraz veri oluyor ama gerçekle örtüşmüyor. Lig maçı, kupa maçı oynandı. Tempoya ne kadar uyum sağlayabilir, onun için bugünkü antrenman önemli. Testlere göre yarınki maçın kadrosunda olabilir. Icardi, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu."



"Icardi için anlaşmayı bozmak hukuka aykırı"



"Transfer dönemi yaklaştığı zaman çok fazla spekülasyon oluyor. Icardi bir dünya yıldızı. Bu iddialar şaşırtıcı değil. Bize transferi de çok ciddi yankı uyandırmıştı. Bunlar normal. Transfer süreci başlamadı. Anlık performans ile ilgili her şey olabiliyor. Şu an böyle bir bilgi yok. Icardi sezon sonuna kadar Galatasaray'da oynayacak. Anlaşma bu şekilde. İki taraftan bir şey olmadığı sürece bu anlaşmayı bozmak hukuka aykırı olacaktır."



"Icardi milli takıma dönebilir"



"Arjantin Dünya Kupası'nda şampiyon oldu, bir kararı verdiler ama son dönemde dünya futbolunda forvetlerin ne kadar azaldığı, forvetlerin ileri yaşlara kadar görev yaptığı bir gerçek... Örnek verecek olursak; Burak Yılmaz, Gomis, Giroud.... Icardi'nin de milli takıma geri dönebilme ihtimali olduğunu ve arttığını düşünüyorum. PSG'den bize geldikten sonra uyumu, sahaya çıktıktan sonra yaptıkları ne kadar hızlı yukarı çıktığını gösterdi. Böyle devam edecek ve milli takımın radarına ve kadrosuna girecektir."



"Her oyuncu gidebilir"



"Sefertovic için sporcu. Forvetler çok hassas bir pozisyondalar. Hayatlarını gol atarak devam ettiren oyuncular. Bu tür süreçler olabiliyor. Bence pozisyonları değerlendirememiş olması, penaltıyı kaçırmış olması diye düşünüyorum. Ama Seferovic çalışmalarına devam eden profesyonel bir oyuncu. Icardi'nin sakat olduğu dönemde ona daha fazla ihtiyaç duyduk. Elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu transfer dönemi hele bir başlasın, bir gelelim çünkü önümüzde çok ciddi maçlarımız var. O maçları atlattıktan sonra bakacağız. Şu ana kadar hepsi ön hazırlıklar, ihtimaller. Her oyuncu gidebilir. Bunlar hep olasılık hesapları."



"Morutan da, Muhammed de iyi yerde"



"Morutan ve Muhammed için şu ana kadar bize talepte bulunmadılar. Ancak gelen bilgiler opsiyonu kullanılacak şekilde. Onlarda kendi bütçeleri dahilinde bakıyorlar ama şu an bir şey yok. Morutan da öyle. O da katkıda bulunuyor. Teknik direktörleriyle görüşüyorum ve kendisinden çok memnun. İki oyuncumuzun da kiralandığı yerlerde, iyi yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Bize şu ana kadar resmi bir bildiri olmadı. Onlar da duruma göre bakacaklar. Pisa şampiyon olursa satın alma opsiyonu mecburi olarak devreye girecek. Bu opsiyon da yanlış hatırlamıyorsam 5.5 milyon Euro olması lazım. Bakalım, onun da kiralık anlaşması sezon sonuna kadar devam ediyor. Sezon sonunda onunla ilgili değerlendirme yapılacak."



"Kısa sürede açıklama yapılacaktır"



"Baran Aksaka, Emin Bayram ve Metehan Baltacı... Yönetim hepsiyle temas halinde, ilerleyen bir süreç var. Kısa bir süre içerisinde gereken açıklama yapılacaktır."



"Yunus Akgün ve Gomis..."



"Yunus Akgün'ün kiralık gitmesi söz konusu değil. Gomis haberlerinin de doğru olmadığını biliyorum."





