Cengiz Ünder'e ödenecek maaş belli oldu

Cengiz Ünder transferi için bizzat ilgilenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Marsilya Başkanı Pablo Longoria'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Ali Koç, yeni teklifi Longoria'ya iletti.
Marsilya cephesi de teklifi değerlendirip birkaç gün içinde geri dönüş yapacağını söyledi.
YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Marsilya'yla anlaşması durumunda Cengiz'e ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu. Sarı lacivertliler milli futbolcuya 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.
ÖDEME PLANI İÇİN GÖRÜŞME
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için Marsilya ile iki taksit, üç taksitli ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
MARSILYA PERFORMANSI
Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.
Marsilya cephesi de teklifi değerlendirip birkaç gün içinde geri dönüş yapacağını söyledi.
YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Marsilya'yla anlaşması durumunda Cengiz'e ödeyeceği yıllık ücret de belli oldu. Sarı lacivertliler milli futbolcuya 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.
ÖDEME PLANI İÇİN GÖRÜŞME
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, başarılı futbolcunun bonservisi için Marsilya ile iki taksit, üç taksitli ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürüyor.
MARSILYA PERFORMANSI
Marsilya ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden milli oyuncu, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol attı ve 12 asist yaptı.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.