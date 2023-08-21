Cengiz Ünder: "Dzeko ile konuşmama gerek yok"

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, Samsunspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cengiz Ünder: 'Dzeko ile konuşmama gerek yok'
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21 Ağustos 2023 23:27
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 2-0 kazanılan Samsunspor mücadelesini değerlendirdi.

Milli futbolcu, Edin Dzeko'ya attırdığı ilk gol için,"Konuşmamıza gerek yok. Dzeko'yu çok iyi tanıyorum. Genelde bu vuruşları çok iyi yapan birisi. Onu görünce kesiyorum ben. Zaten buraya gelinde ona çok gol attıracağım dedim. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe formasıyla oynamak gurur vericiydi. İlk asistimi yaptım, bunların devamı gelecek." dedi.

Cengiz, sakatlığı ile ilgili sonrası, "Zemin biraz ağırdı. Bizi etkiledi. Bazı oyunculara, bana da kramp girdi. Ama iyi durumdayım. Çok daha iyi olacağım. Sadece kramp girdi. Çok daha iyi olacağım." sözlerini sarf etti.

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