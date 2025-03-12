Cengiz Ünder, ABD'de hızlı başladı

Cengiz Ünder topu kapıp asisti yaptı; Los Angeles FC, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Cengiz Ünder, ABD'de hızlı başladı
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12 Mart 2025 08:03
CONCACAF Şampiyonlar Kupası Son 16 Turu'nda Columbus Crew ile Los Angeles FC karşı karşıya geldi. Lower Field'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Columbus 2-1'lik skorla kazandı.

Columbus, 10. dakikada Jacen Russell-Rowe ile öne geçti. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Rossi, 45. dakikada penaltıdan farkı 2'ye çıkardı.

68. dakikada Diego Martinez'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, 90+6. dakikada topu kaparak Denis Bouanga'ya asist yaptı ve mücadelenin skorunu belirledi.

İlk maçı 3-0 kazanan Los Angeles FC, bu skorla adını CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

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