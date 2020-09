Celtics'teki kavganın perde arkası!: "Smart ve Brown'ı zor ayırdılar!"

Boston Celtics oyuncularının, bir 'fiziksel kavga' meydana gelmeden önce, Marcus Smart ve Jaylen Brown'ı birbirlerinden ayırdıkları iddia edildi.



Doğu Konferansı Finalleri'nin 2. maçında Miami Heat'e karşı hayal kırıklığına uğratan bir mağlubiyet aldıktan sonra, Celtics'in bazı üyelerinin, soyunma odasında birbirleriyle kavga ettikleri bildirilmişti.



The Athletic'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre, kapalı kapıların ardında neler olduğuna dair ayrıntılar ortaya çıktı:



"Boston Celtics'ten Marcus Smart ve Jaylen Brown, 2. maç yenilgisinden sonra soyunma odasında hararetli bir çatışma yaşamış ve takım arkadaşları tarafından birbirlerinden ayrılmaları gerekmişti. Genel olarak Boston'ın duygusal lideri olarak kabul edilen Smart, Celtics'in Miami'ye yenilmesinden sonra, soyunma odasında bağırırken duyulmuştu.



Kaynaklar, The Athletic'e, Smart'ın Celtics'in maç sonrası soyunma odasına hücum ederek, diğer oyuncuların da sorumluluk almaları gerektiğini ve işler ters gittiğinde başkalarını suçlamamaları gerektiğini söylediğini açıkladılar.



Smart'ın devam ettikçe ve sesi yükseldikçe, Brown'ın tepesinin attığı ve Celtics oyuncularının bir arada kalması, eylemlerinin bireysel olarak değil, bir takım olarak gerçekleşmesi ve Smart'ın da sakinleşmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Bu kaynaklar, Smart'ın maç sırasında birkaç yardımcı antrenörle bazı diyaloglara girdiğini de eklediler.



Smart ve Brown, soyunma odasının içinde, etrafa atılan nesnelerin de dahil olduğu gergin bir etkileşime girmişlerdi. Kaynaklar The Athletic'e, takım arkadaşlarının herhangi bir fiziksel kavga gerçekleşmeden önce durumu yatıştırdıklarını söylediler.



Smart ve Brown, sözlü atışmadan bu yana aralarındaki gerilimi yumuşattılar ve bir kaynak, Celtics'in bundan ders alacağını ve Cumartesi günü önemli olan 3. maç öncesinde, önlerine bakacaklarını söyledi.



Perşembe günü geç saatlerde bir kaynak, 'Bunu geride bırakıp, göreve odaklanacaklar' dedi."



SERİNİN ÜÇÜNCÜ MAÇI, BU GECE!



Seride şimdiye kadar, baskı altında dengede kalma yeteneğini gösteren taraf Heat olmuştu.



Seri açılışında Miami, dördüncü çeyreğin başında 14 sayılık bir farkla karşı karşıya kalmış, ancak ekip, Tyler Herro ve Jimmy Butler'ın kahramanlıklarının ardından maçı uzatmaya götürmek için toparlanmıştı.



Bam Adebayo, Jayson Tatum'ın smaç girişimine yaptığı kritik bloğu ile uzatma periyodunda günü kurtarmıştı.



2. maçta bir başka Miami geri dönüşü gerçekleşmişti. İlk yarının sonlarında 17 sayı geriye düşen Heat, ikinci yarıda savunmasını sıkılaştırarak, 106-101'lik galibiyetle ayrılmıştı.



Celtics'in, seride aşılması oldukça zor bir 3-0 gerileme ile karşılaşmamak için, bu gece TSİ 03.30'daki maç öncesinde yeniden toparlanması gerekiyor.