NBA, Boston Celtics ve Denver Nuggets'ın gelecek sezon öncesi hazırlık maçlarını 4 ve 6 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynayacağını duyurdu.



NBA, iki maçın 200'den fazla ülke ve bölgedeki insanlara televizyon, dijital medya ve sosyal medya aracılığıyla ulaşacağını bildirdi. Bu karşılaşmalar, NBA ile Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğinin bir parçası olarak düzenlenecek.



Celtics tarihinde 17 NBA şampiyonluğuna sahipken, 48-13 ile bu sezon NBA'in en iyi derecesine sahip. İki kez normal sezon MVP'si seçilmiş olan Nikola Jokic'e sahip olan Nuggets ise, bir önceki sezon şampiyonluğu kazanmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU