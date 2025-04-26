Celtic, üst üste 4. kez şampiyon!

İskoç Ligi'nde bitime 4 hafta kala Celtic, deplasmanda Dundee United'ı 5-0 mağlup ederek üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Celtic, üst üste 4. kez şampiyon!
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26 Nisan 2025 16:46
İskoçya Ligi'nde 34. hafta mücadelesinde Celtic, deplasmanda Dundee United'a konuk oldu.

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Celtic, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Celtic'e şampiyonluğu getiren maçtaki golleri 30. dakikada Ryan Strain kendi kalesine, 38 ve 45+3'de Nicolas-Gerrit Kühn ve son iki gol ise 47 ve 58. dakikalarda Adam Idah'dan geldi.

55. KEZ ŞAMPİYON

Bu şampiyonluk ile birlikte Celtic, üst üste 4. toplamda ise 55. kez kazanma başarısı gösterdi.
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