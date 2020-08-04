Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sonrasında sözleşmesini feshettiği Emre Mor, kiralık gittiği Olympiakos'ta da isteneni veremedi ve Celta Vigo'ya döndü.



CELTA VIGO YİNE GÖNDERECEK



İspanyol kulübü Celta Vigo, 13 milyon euro ödeyerek Borussia Dortmund'dan olarak kadrosuna kattığı Emre Mor'u yeni sezonda da kadroda düşünmüyor. İspanyol basını, Celta Vigo'nun 23 yaşındaki futbolcu gelecek sezon öncesi takımdan göndermek istediğini duyurdu.



İTALYA'DA KULÜP ARANIYOR



Celta Vigo'nun planları arasında yer almayan Emre Mor için İtalya'da kulüp arandığı belirtildi. Bu arada Emre Mor ise tatil döneminde en iyi şekilde hazırlanmak için bireysel antrenmanlarına devam ediyor ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.



"EMRE MOR İNANILMAZ AMA..."



Borussia Dortmund'un 9,75 milyon euro ödeyerek Nordsjaelland'dan transfer ettiği ve gelecek vaadeden bir oyuncu olarak değerlendirdiği Emre Mor'un gelişim gösterememesi hakkında Yunanistan'da son olarak Asteras Tripoli forması giyen İspanyol futbolcu Luis Fernandez konuştu.



Luis Fernandez, Emre Mor ile ilgili açıklamasında "Olympiakos'ta pek oynayamadı. Bunun nedenlerini bilmiyorum. Ancak Emre Mor, bana inanılmaz bir oyuncu gibi geliyor ama sürekli yanlış yapıyor. Bu yüzden kariyeri yolunda gitmiyor." ifadelerini kullandı.



