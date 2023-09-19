Ceferin'den Suudi Arabistan'a ret geldi!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne katılacağına yönelik söylentilere son noktayı koydu.



Ceferin verdiği röportajda basında yer alan söylentilerden haberdar olduğunu belirterek, "Bazen Şampiyonlar Ligi'ne Suudi Arabistan'dan bir takımın dahil olacağını tartıştığımız yazılıyor. Bunlar tamamen saçmalık. Şampiyonlar Ligi Avrupa'da oynanacak ve sadece UEFA üyesi ülkelerin takımları bu ligde yer alacak." açıklamasını yaptı.



Kendisine resmi herhangi bir kanaldan bu konularla ilgili bir görüşme talebi gelmediğini belirten Ceferin, Şampiyonlar Ligi finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasıyla ilgili en ufak bir ihtimalin dahi olmadığını belirtti.



