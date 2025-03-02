Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.
Alanyaspor'da Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
71'i gösterirken Rizespor'da Ali Sowe, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti.
Dakikalar, 85. gösterirken Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi.
Öte yandan 75. dakikada sarı kart gören Attila Mocsi, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.
31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.
Alanyaspor'da Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.
71'i gösterirken Rizespor'da Ali Sowe, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti.
Dakikalar, 85. gösterirken Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi.
Öte yandan 75. dakikada sarı kart gören Attila Mocsi, gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.
31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
Bir klasik: Rachid Ghezzal, soluna çekti ve... 🎯pic.twitter.com/c93Ye9lzNa
— Sporxtv (@sporxtv) March 2, 2025
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), Sowe
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, Sporar
Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), Sowe
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, Sporar
Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)