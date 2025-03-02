Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi.



Öte yandan 75. dakikada sarı kart gören Attila Mocsi, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bir klasik: Rachid Ghezzal, soluna çekti ve... 🎯pic.twitter.com/c93Ye9lzNa



— Sporxtv (@sporxtv) March 2, 2025

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.



65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.



71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.



85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.



Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), Sowe



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, Sporar



Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)



Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Çaykur DidiAli Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem ÖzbayTarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), SoweErtuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, SporarDk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikadakaydetti.Alanyaspor'da65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.71'i gösterirken Rizespor'da, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti.Dakikalar, 85. gösterirkenBu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti.31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı.Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.