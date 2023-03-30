Çaykur Rizespor'da kaleci sıkıntısı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un üç kalecisi de sakatlıkları nedeniyle tedavi görüyor.



Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son oynanan Manisa FK maçında sakatlanan kaleci Abdullah Yiğiter'in fibula şaft kırığı teşhisiyle tedavisine başlandığını belirtti.



Türüt, kaleci Tarık Çetin'in Yılport Samsunspor, Zafer Görgen'in ise Eyüpspor maçında sakatlandığını anımsatarak, Abdullah ile birlikte takımdaki üç kalecinin de forma giyecek durumda olmadığını vurguladı.



Kalecilerin sağlık durumlarına ilişkin Türüt, şu değerlendirmede bulundu:



"Manisa FK maçının 60. dakikasında şanssız bir sakatlık yaşayan kalecimiz Abdullah Yiğiter'e ilk müdahale saha içerisinde sağlık ekibimiz tarafından yapılmış olup, fibula şaft kırığı teşhisiyle tedavisine Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilmektedir. Eyüpspor maçında kasık bölgesinde grade 2 yaralanması olan kalecimiz Zafer Görgen'in 3-4 hafta içinde takımla çalışmalara başlaması beklenmektedir. Yılport Samsunspor maçı sonrası sakatlanan kalecimiz Tarık Çetin'in ise tedavisi devam etmektedir. Sağlık ekibimiz, yoğun şekilde çalışmalarını yürütmektedir."



Türüt, ayrıca defans oyuncu Oğuz Ceylan ve orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'ın da tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.



Hafta sonu oynanacak Beyçimento Bandırmaspor maçında genç kaleci Emre Ezen'in forma giymesi bekleniyor.





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