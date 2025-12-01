Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen, Sam Merrill ve Larry Nance Jr. için güncel sakatlık raporlarını açıklarken, üç oyuncunun da önümüzdeki dönemde takımdan uzak kalacağı bildirildi.Jarrett Allen'ın sağ el işaret parmağındaki burkulma nedeniyle en az bir hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Deneyimli pivot, sol yüzük parmağındaki kırığa rağmen oynamaya devam etmiş, ardından sağ elindeki burkulma nedeniyle üç maçı kaçırmıştı. Cuma günü oynamayı denese de durumunun kötüleşmesi üzerine en az bir hafta daha sahaya çıkamayacağı duyuruldu.Sam Merrill'in durumu ise gün gün takip edilecek. Atıcı kimliğiyle bilinen Merrill, sağ elindeki burkulma nedeniyle son beş karşılaşmada forma giyemedi.Larry Nance Jr. ise sağ baldırındaki zorlanma nedeniyle üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Nance, sakatlığını Atlanta Hawks ile oynanan karşılaşmada yaşamıştı.