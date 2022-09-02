Carlo Ancelotti: 'Premier Lig herkesten önde'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncuları Karim Benzema, Luka Modric ve Toni Kroos'un gelecekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Benzema, Modric, Kroos ve Nacho gibi 'lider oyuncuların takımdaki geleceği konusunda bir kuşkum yok. Eğer kalmak istiyorlarsa, kariyerlerinin sonuna kadar Real Madrid'de oynayabilirler. Hem kulübün hem de oyuncuların hedefi bu. Çok fazla sözleşmesi sona erecek oyuncumuz var ancak tecrübeli oyuncularımız için her şey net." dedi.



"PREMIER LİG ÇOK ÖNDE"



İngiltere Premier Lig'in finansal açıdan diğer liglerin çok önüne geçtiğini söyleyen Ancelotti, "Premier Lig, son yıllarda yayın hakları sebebiyle çok güçlenmiş durumda. Bu ne zaman bitecek bilmiyorum. Şu anda tüm liglerin önünde bulunuyorlar. Atmosfer daha iyi, şiddet yok, stadyumlar her maç dolu ve modern... Premier Lig'in bir avantajı olduğu doğru ancak diğer liglerin de saydığım bu yönlerini geliştirmeye odaklanması gerekiyor." diyerek sözlerini noktaladı.









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