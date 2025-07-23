Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşıyor.
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GALATASARAY: 2 / 20' Sallai, 30' Barış Alper Yılmaz
CAGLIARI: 1 / 16' Adopo
Galatasaray'ın ilk 11'i
Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Lemina, Barış Alper, Ahmed.
Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.
CANLI: 1. DEVRE
GALATASARAY: 2 / 20' Sallai, 30' Barış Alper Yılmaz
CAGLIARI: 1 / 16' Adopo
Galatasaray'ın ilk 11'i
Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Lemina, Barış Alper, Ahmed.
Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.