23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-0DA
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
21:45
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-0DA
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-02'
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
1-130'
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
22:00

CANLI: Galatasaray - Cagliari

Galatasaray, hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşıyor.

calendar 23 Temmuz 2025 20:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
CANLI: Galatasaray - Cagliari
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşıyor.

CANLI: 1. DEVRE

GALATASARAY: 2 / 20' Sallai, 30' Barış Alper Yılmaz
CAGLIARI: 1 / 16' Adopo

Galatasaray'ın ilk 11'i

Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Lemina, Barış Alper, Ahmed.



Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

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