Caner Erkin: 'Sezon sonunda da şampiyon olmak istiyoruz'

Fenerbahçe'nin The Land of Legends Cup'ın final maçında mağlup ettiği Demir Grup Sivasspor karşısındaki golünü kaydeden ve 'maçın adamı' ödülünü almaya hak kazanan Caner Erkin, kupa töreninin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek sezon sonunda şampiyonluğu taraftarlara armağan etmek istediklerini ifade eden Caner Erkin, "Güzel bir hazırlık kampı geçirdik. Üstüne de hazırlık kupası da olsa şampiyon olduk. İnşallah sezon sonu şampiyonluk kupasıyla bunu taçlandırırız. Güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. İyi de hazırlandık. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları gidereceğiz. Önümüzdeki maçlarda da üstüne koyarak, daha da güçlenerek, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissettirerek şampiyonluğu taraftarlarımıza ve camiamıza armağan etmek istiyoruz." dedi.



LEMOS'UN AÇIKLAMALARI



The Land of Legends Cup turnuvasıyla ilgili Lemos, "Bu bizim için gerçekten önemli bir turnuvaydı. En azından hazırlık aşamasında. Kupayla kapatmamız gerçekten güzel bir durum. Umarım bu sezon birçok kupa alacağız. Hazırlık süreci için önemliydi. Lig başlıyor. Önümüzdeki maçlara da daha iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.



Kendi performansıyla ilgiliyse Lemos, "Hocalarımızla birlikte hazırlık sürecini en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Sürekli özel çalışmalar da yapıyorum. Sadece biraz futbol ritmini yakalamam gerekiyor. Kendimi şu anda iyi hissediyorum ama daha da hazır olacağıma inanıyorum." diye konuştu.