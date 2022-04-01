Caleb Ekuban'dan Konyaspor itirafı

Genoa'nın Trabzonspor'dan sezon başında transfer olan Caleb Ekuban İtalyan basına açıklamada bulundu.



Ganalı futbolcu röportajında, devre arasında Genoa ve İttifak Holding Konyaspor anlaşmasına rağmen, neden Türkiye'ye dönmediğini anlattı.



Türkiye ile ilgili soruyu cevaplayan Ekuban, "Menajerim bana Aralık ayının sonunda ne yapmak istediğimi sordu, birkaç teklif vardı. Türkiye'de çok güzel 3 yıl geçirdim ve onlara hiçbir zaman teşekkür etmeyi bırakmayacağım. Ocak ayındaki dönemde takım değiştirmeyi sevmiyorum. Bu, bana kaçmak gibi geliyor. Gitmek en kolay yol olabilir ama bu düşünce benim hoşuma gitmiyor. Bu yüzden Genoa'da kaldım ve kendimi affettirmek istedim. Kümede kalabileceğimizi düşündüm. Ocak ayında her şey tehlikeye girmiş gözüküyordu, şimdi ise her şey mümkün. Biz, ligde kalacağımıza inanıyoruz" sözlerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO