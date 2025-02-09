Cagliari, Parma'yı 2 golle geçti

Serie A'nın 24. haftasında Cagliari, Parma'yı 2-1 yenerek iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 24'e yükseltti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cagliari, Parma'yı 2 golle geçti
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09 Şubat 2025 18:53
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Cagliari ile Parma karşı karşıya geldi.

Unipol Domus'ta oynanan mücaedelede Cagliari, Parma'yı 2-1 yendi.

Parma'nın Giovanni Leoni ile attığı gol ise puan için yeterli olmadı.

Cagliari'nin gollerini Alessandro Vogliacco (KK) ve Florinel Coman'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Cagliari, Serie A'da iki maç aradan sonra kazanarak puanını 24'e yükseltti ve 13. sıraya yükseldi. Parma ise 20 puanla 18. sırada yer aldı.

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