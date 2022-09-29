Çağlar Söyüncü İtalyan devinin radarında

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Sloven savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşı hazırlık yapan Inter, Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve Chelsea'de forma giyen Trevoh Chalobah'ı takibe aldı.



Önceliği Milan Skriniar'ın 2023 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatmak olan İtalyan ekibi, yıldız oyuncu ile anlaşılamaması durumunda bu pozisyonu Çağlar veya Chalobah ile doldurmak istiyor. Milan Skriniar, uzun bir süredir Paris Saint Germain'in gündeminde yer alıyor.



UCUZ MALİYET



Skriniar'ı yeni sözleşmeye ikna edememesi halinde kış transfer döneminde elden çıkarmayı planlayan Inter, düşük maliyetli olacağını düşündüğü Çağlar Söyüncü ve Chalobah için kiralama formulünü de masada tutuyor.



Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnızca 1 kez sahaya çıkma şansı yakalayabildi.





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