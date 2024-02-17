Çağlar Söyüncü: "Artık her maç final"

Fenerbahçe'nin yıldızı Çağlar Söyüncü kazandıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Çağlar Söyüncü: 'Artık her maç final'
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17 Şubat 2024 23:21
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları:

"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Rakibi de kutluyorum. Bu sahada oynamak çok zordu. Çok şükür galip geldik. İki takımda da sakatlık olmadı. Her maç final. İkinci yarı daha doğru futbol oynayarak hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Deplasman tribünü bugün tamamen doluydu. Onlara teşekkür ediyorum. Her maç final. Daha hatasız oynayarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz."
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