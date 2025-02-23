Çağdaş Çavuş: 'Bu şartlarda puanla dönmek çok kıymetliydi'

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Çavuş, Erzurumspor FK'nin oyun stilini analiz ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Ön alan baskısıyla başlayıp, oyunu orada kesip 9-7-11 numaralı oyuncularla baskı yaparak düşecek ikinci topları almak bizim için çok değerliydi. Oyuncu grubu gerçekten çok güzel reaksiyon gösterdi. İlk devrede ve ikinci devrede, duran toplar haricinde Erzurum takımını ceza sahamızın içine sokmadık. İlk devrede 1-2 pozisyonumuz vardı ama genel anlamda maçın başından sonuna kadar organize ve planladığımız gibi bir oyun oynadık. Maç öncesinde düşündüğümüzde, buradan alacağımız galibiyetin hem sıralama açısından hem de sonraki maçlarda göstereceğimiz reaksiyon açısından çok önemli olacağını biliyorduk. Üç puanı hedefleyerek geldik. Ancak oyuncu grubunun sahada verdiği mücadele ve emek sayesinde deplasmandan bu hava şartlarında ve saha koşullarında puanla dönmek çok kıymetliydi."







