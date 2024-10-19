Çağdaş Atan: 'Gol çok can acıtıcıydı'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a son dakika golüyle kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



"GOL ÇOK CAN ACITICIYDI"



Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İlk yarı çok iyi oynamadık. Trabzonspor daha kompakt daha istekli başladı. İlk topları çok çabuk kaybettik. İkinci yarı oyunu kontrolümüz altında tuttuk. Bir bölüme kadar Trabzonspor bizi izledi, çok zor duruma düşürecek pozisyonlara giremedi." dedi.



"HİÇ HAK ETMEDİK"



Başarılı teknik adam ayrıca, "2-3 kere maç bize geldi. Geriden iyi kırdığımız, özellikle kanatları birebir bırakacak organizasyonları bulduk ama maalesef kanat oyuncularımız istediğimiz birebir oyunları bir türlü veremedi. Son dakikadaki gol can acıtıcıydı. Hiç hak etmedik. İkinci yarı gol bulup evimize dönebileceğimiz bir maç oynadık. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Avrupa maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi oynayamadıklarını belirterek "Trabzonspor, beklediğimizden daha kompakt, istekli, başladı. Baskıda ve merkezde kazandığımız topları erken kaybettik, biraz acele ettik." ifadelerini kullandı.



Devre arasında takımla konuştuklarını ifade eden Atan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İkinci yarı topa sahip olarak rakibin orta sahasında arkasına geçerek iyi pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı 2-3 defa maçın bize geldiğini söyleyebilirim. Sonuçlandıramadığımız hücumlar ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kanat oyuncularımız, istediğimiz hiçbir oyunu yeterli oynatamadı. Maç sonunda da canımızı çok acıtan bir gol yedik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü Avrupa'da önemli bir maçımız var. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ligi ilk 4 sırada bitirmeyi hedefliyoruz."



