Çağdaş Atan: 'Bizim için avantaj olabilir'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, St. Patrick's karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Atan, "İlk 10 dakika iyi giremedik, erken ritim bulamadık. Rakip de iştahlı başladı. 10. dakikadan sonra taktiksel formasyonda değişiklik yaptık. Ondan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Böyle savunmaları aşmak kolay değil. Sabırlı oynamak zorundaydık. Bence özellikle ikinci yarısında, ön hattımız devreye girince daha üstün taraftık. Bence çok az şut attık. Çok fazla pozisyon vermedik. Uzaktan şutları direkten döndü. İlk yarı 1-2 şutları var gibi. Onun dışında pozisyon vermeden ve çok fazla üretken olmadan bir maç oynadık." dedi.



Açıklamalarına devam eden genç teknik adam, "Bir altı günümüz var. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir içeride. İyi analiz ve iyi çalışmayla, dinlenerek çarşamba gününe taşıyıp inşallah lig formatına kalacağız." sözlerini sarf etti.



Çağdaş Atan, son olarak, rövanş maçı için, "Rakip bu oyunu kendisine yeterli görüp, ikinci maçta aynı şekilde devam edebilir. Ama bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlar, bunu sahaya yansıtabilirsek, ikinci maçın bizim için biraz daha pozitif olabileceğini düşünüyorum. 0-0'ı kötü bulmuyorum ben bu şartlarda, bu ortamda. 2-3 tane ciddi eksiğimiz var. Bunu çok kötü görmüyorum. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız." açıklamasında bulundu.





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