Büyükçekmece evinde Gaziantep Basketbol'u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol, evinde ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 71-68 yenmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece evinde Gaziantep Basketbol'u devirdi
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05 Şubat 2023 17:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Gaziantep Basketbol'u 71-68 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde 7. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 12. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 13, Weber 9, Harris 17, Metehan Akyel, Rivers 8, Yesukan Onar 2, Can Maxim Mutaf, Sajus 18, Tayfun Erülkü 4

Gaziantep Basketbol: Intyre 18, Hammonds 14, Dotson 15, Egbunu 6, Hanlan 5, Can Uğur Öğüt 5, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 20-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 51–57

Beş faulle çıkan: 39.54 Tayfun Erülkü (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

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