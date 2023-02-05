Büyükçekmece evinde Gaziantep Basketbol'u devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Gaziantep Basketbol'u 71-68 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde 7. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 13, Weber 9, Harris 17, Metehan Akyel, Rivers 8, Yesukan Onar 2, Can Maxim Mutaf, Sajus 18, Tayfun Erülkü 4
Gaziantep Basketbol: Intyre 18, Hammonds 14, Dotson 15, Egbunu 6, Hanlan 5, Can Uğur Öğüt 5, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-42
3. Periyot: 51–57
Beş faulle çıkan: 39.54 Tayfun Erülkü (Onvo Büyükçekmece Basketbol)
Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde 7. galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol ise 12. yenilgisini yaşadı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 13, Weber 9, Harris 17, Metehan Akyel, Rivers 8, Yesukan Onar 2, Can Maxim Mutaf, Sajus 18, Tayfun Erülkü 4
Gaziantep Basketbol: Intyre 18, Hammonds 14, Dotson 15, Egbunu 6, Hanlan 5, Can Uğur Öğüt 5, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-42
3. Periyot: 51–57
Beş faulle çıkan: 39.54 Tayfun Erülkü (Onvo Büyükçekmece Basketbol)
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