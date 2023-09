Buse Tosun:'' İnşallah olimpiyatta altın madalyayı elde ederiz''

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Güreş Milli Takımı yurda döndü.



Başkent Belgrad'dan İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım, çiçeklerle karşılandı.



Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir şampiyona geçirdiklerini belirterek, "Biz bu turnuva için çok çalıştık. Buse bizi çok gururlandırdı. Kendisi olimpiyatlara favori olarak gidecek. Onunla gurur duyuyorum. Evin Demirhan da Paris için biletini aldı. Olimpiyat şampiyonluğumuz şu an yok ama bu ekiple şampiyonluk elde edeceğiz. Alttan da çok iyi sporcular geliyor. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Dünya şampiyonu Buse: "İnşallah olimpiyatlarda da altın madalyayı elde ederiz"



Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ise bu turnuva için takım halinde çok çalıştıklarını dile getirerek, "Ocak ayından itibaren kamplarımızı olimpiyatlar için devam ettirdik. Olimpiyatlarda kazanılmamış bir altın madalya var. Bizim hedefimiz bu kazanılmayan madalyayı ülkemize getirmek." diye konuştu.



Buse Tosun Çavuşoğlu, Kadın Güreş Milli Takımı'nın geleceği ile ilgili şunları söyledi:



"2016'dan sonra olimpiyat tarihinde 5 kota alarak büyük başarı elde ettik. Şu an ülkemizde kadın güreşi çok iyi bir konumda. Bireysel ve takım olarak şampiyonluklar kazandık. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalyayı elde ederiz."



Evin Demirhan Yavuz: "Benim hedefim olimpiyatlarda altın madalya almak"



Şampiyonada Paris 2024 kotası elde eden Evin Demirhan Yavuz ise bu turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Olimpiyatlara kota veren bir organizasyona katıldık. Tüm ülkeler de bunun bilincindeydi. Benim hedefim artık olimpiyatlarda altın madalya almak. Bu yüzden bu turnuvada kota almam önemliydi. Gerçekten çok iyi bir takımız. Kendi yaş kategorilerinde şampiyon olmuş başarılı genç sporcularımız var. Şu an bir tek olimpiyatlarda altın madalyamız eksik. Biz de bu madalyayı kazanıp bizden sonraki nesillere örnek olmak istiyoruz."