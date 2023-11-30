Bursaspor İnfo, Hapoel'e direnemedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasından ertelenen maçta Bursaspor İnfo Yatırım, Hapoel Holon'a 93-74 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bursaspor İnfo, Hapoel'e direnemedi
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30 Kasım 2023 01:34
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasından ertelenen maçta Bursaspor İnfo Yatırım, İsrail'in Hapoel Holon takımına 93-74 mağlup oldu.

Bosna Hersek'te oynanan karşılaşmada ilk çeyreği 24-21 önde geçen Bursaspor İnfo Yatırım, soyunma odasına 45-42 üstün gitti.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan İsrail ekibi, son çeyreğine 64-62 önde girdiği mücadeleden 93-74 galip ayrıldı.

F Grubu'nda lider durumdaki Hapoel Holon üçüncü galibiyetini alırken, son sıradaki Bursaspor İnfo Yatırım üçüncü mağlubiyetini yaşadı. 

 
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