Bursaspor'da ateşten gömleği kim giyecek?

1 Haziran'da 60 yaşına giren Süper Lig şampiyonluğu apoletli Bursaspor, TFF 2.Lig'de kalmayı son hafta başarabildi.



Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 22 Şubat 2022'den bu yana görev yapan Ömer Furkan Banaz yönetimi, tepkiler üzerine 17-25 Haziran tarihlerine olağanüstü kongre kararı aldı. Luka Capan'ın şikayeti üzerine FIFA'dan gelen 2 dönem transfer yasağı nedeniyle ocak ayına kadar kadrosuna yeni bir isim de katamayacak olan Bursaspor'un 1 milyar lirayı geçen borcu bulunuyor.



200 MİLYON TL'LİK KAMBUR



Yeşil beyazlı kulübün daha önce 6-7 milyon lirayı bulan aylık ödemeleri, birikmiş vergi ve SGK borçlarının da yapılandırmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde 10-12 milyon lira dolayında olması bekleniyor. 350 milyon lirayı bulan yönetici alacaklarıyla devlete olan borçlar bir kenara bırakıldığında Bursaspor'da göreve talip olacak yeni yönetimin mevcut oyuncu kadrosunu koruyup, 200 milyon lirayı bulan sportif borçlara çözüm bulması ve transfer tahtasına engel dosyaları ortadan kaldırıp ocak ayında kadroya takviyeler



KRİTİK 6 GÜN



Mali açıdan zor günler geçiren ve en azından yeni sezonun ilk devresinde de 2.Lig'de varoluş mücadelesi verecek olan Bursaspor'u kritik 6 gün bekliyor. Yeşil beyazlı kulübün tüzüğü gereği başkan adayları cumartesi günü saat 17.00'ye kadar noterden 100 imzalı adaylık başvurularını ve yönetim kurulu isim listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyor. Mayıs 2024'te yapılacak olağan genel kurula kadar 11 ay görev yapacak yeni başkan ve yönetimini arayan Bursaspor'un her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacı olacak. Yeşil beyazlı camiaya umut verecek yeni başkan ve yönetim arayışı bakalım nasıl sonuçlanacak? (Bursa Olay)





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