Burak Elmas'tan derbi öncesi açıklamalar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beyaz TV'ye derbi öncesinde konuştu.



Başkan Elmas Galatasaray - Beşiktaş derbisinin yanı sıra geçtiğimiz gün yapılan kritik TFF toplantısının detaylarına ilişkin açıklamalar yaptı.



İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:



"ÖNEMLİ OLAN İRADENİN KARARA YANSIMADI"



"Hakemler masaya yatırılmadı, genel sistem tartışıldı gayet güzel konuşmalar oldu. Problemlerde herkes mutabık. Sistemde değişmesi ve yapılması gereken şeyler konuşuldu. Bu toplantıdan çıkan iradenin kararlara yansıması önemli. Umarım o uygulamaları ve yansımayı görürüz"



"BOZUK SİSTEMDEKİ İNSANLARI DEĞİŞTİREREK BİR ŞEYİ ÇÖZEMEZSİNİ"



"Geçen 30 senede bir çok kişi üzerinden yapılan değişikliğin bu düzeni değiştirmediğini yaşadık. Bozuk sistemin başındaki insanları değiştirerek bir şeyi çözemezsiniz. Önce sistemin düzeltilip şeffaf hale getirilmesi, denetlenebilmesi lazım. Toplantıda herhangi bir hakemin ismi de geçmedi konuşulurken."



"Bizim amacımız sistemi değiştirmek. En hızlı nasıl değiştireceksek liyakat sahibi insanların olması burada önemli. Sistemin nasıl değişeceği ve nasıl devam edebilir hale geleceği konusunda mutabık kalmak lazım. Toplantıda benim olduğum bölümde yabancı hakem olsun diye bir görüşme olmadı."



"DERBİDE İYİ BİR HAKEM YÖNETİMİ OLSUN"



"İyi bir hakem yönetimi olsun sahada her iki takım için, futbolcular da sahada ellerinden geleni yaparak rekabeti sahada göstersin. Hakemler oyunun oynanmasına doğru mücadeleye izin versinler"



"Fatih hocayla birlikte çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceği için önemli bir proje var kafamızda. Hocamızla birlikte hareket ediyoruz. Bu tip projelerde yönetim bir fikirde hoca ayrı fikirdeyse olmaz. Aynı fikirdeyiz ve şu ana kadar gayet iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Uzun dönem stratejisini hayata geçirdik, sonuçlarını da alacağız inşallah"





İLGİLİ VİDEO