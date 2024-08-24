Bundesliga'da Nuri Şahin, galibiyetle başladı!

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etti. İlk lig maçına çıkan teknik direktör Nuri Şahin, bu sonucun ardından ilk galibiyetini almış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bundesliga'da Nuri Şahin, galibiyetle başladı!
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24 Ağustos 2024 21:26
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 21:36
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında, Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt'u konuk etti. 

BVB Stadion Dortmund'da oynanan müsabakayı ev sahibi Borussia Dortmund 2-0'lık skorla kazandı.

İlk lig maçına çıkan teknik direktör Nuri Şahin, bu sonucun ardından ilk galibiyetini almış oldu.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri, 72 ve 90+3. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünde Dortmund, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. Frankfurt ise lige puansız başladı. 

Ligde bir sonraki hafta Dortmund, Werder Bremen'e konuk olacak. Frankfurt ise Hoffenheim'i ağırlayacak.
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