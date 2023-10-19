Buddy Hield takası, sezon ortasına kalabilir

Indiana Pacers'ın, Buddy Hield için 2023-24 sezonundan önce bir anlaşma yapmasının beklenmediği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Buddy Hield takası, sezon ortasına kalabilir
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19 Ekim 2023 14:41
Son güncelleme 19 Ekim 2023 14:48
Indiana Pacers'ın, Buddy Hield için 2023-24 sezonundan önce bir anlaşma yapmasının beklenmediği bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, erken kontrat uzatma görüşmelerinin durma noktasına gelmesine rağmen 30 yaşındaki oyuncunun 2023-24 sezonu öncesinde takas edilmesinin pek olası olmadığını bildirdi:

"Buddy Hield'ın Indiana'dan takas edilmek için uygun olduğu yönündeki ilk çıkan haberlere rağmen, taraflar arasında ortak bir zemin bulunamayınca, kendisinin sezon başlamadan önce takas edileceğine inanan rakip yönetici sayısının oldukça azaldığı bildirildi."

Fischer, bu durumun son takas gününe kadar değişebileceğini ancak o zamana kadar Hield'ın Pacers'ta kalacağını bildirdi.

2022-23 sezonunda forma giydiği 80 maçta 16,8 sayı, 5 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamış olan Hield'ın, 2023-24 sezonunun ardından sınırsız serbest oyuncu olduğunda maaşına oldukça yüksek bir zam almayı istediği biliniyor.

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