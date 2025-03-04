Bucaspor'da Yasin Öztekin rekor kırdı

Bucaspor 1928'in tecrübeli yıldızı Yasin Öztekin, 14 gole ulaşarak gol krallığında zirveye çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor'da Yasin Öztekin rekor kırdı
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04 Mart 2025 16:00

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini alan ve Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Bucaspor 1928'de tecrübeli forvet Yasin Öztekin 2 kez rakip fileleri sarsarak liglerde kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon ligde 23 müsabakada 14 gole ulaşan 37 yaşındaki gurbetçi golcü, 2021-22'de Samsunspor formasıyla 1'inci Lig'deki 12 gollük performansını geride bıraktı.

Grupta gol krallığı yarışında zirvede yer alan Yasin Öztekin, attığı gollerle takımının yarışa tutunmasını sağladı. Kanat oyuncusu olmasına rağmen Buca ekibinde santrfor olarak görev yapan usta futbolcu bu sezon kupada 2 maçta 2 gol kaydetti.

 Yasin geçen sezon sarı-lacivertli formayla 28 lig maçında 4 gol atmıştı. Borussia Dortmund altyapısında yetişip bir dönem Galatasaray'ın yıldızı olan eski milli futbolcu, kariyerinin son döneminde klasını gösterdi.

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