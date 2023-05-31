Bucaspor 1928 geri sayıma geçti

Bucaspor 1928 çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, teknik direktör Sait Karafırtınalar camiayı hak edilen yere getireceklerini belirtti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Bucaspor 1928 geri sayıma geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2023 14:12
TFF 2'nci Lig Play-Off grup finalinde İskenderunspor-1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928 çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, teknik direktör Sait Karafırtınalar camiayı hak edilen yere getireceklerini söyledi.

İskenderunspor'un ilk maçta 1461 Trabzon'u deplasmanda 3-1 yendiğini hatırlatarak, "İskenderunspor avantajlı skorla ayrıldı. Bizim için rakip farketmez. Play-Off eşleşmeleri her zaman zorlu ve çekişmeli geçer. Biz kendi işimize odaklanacağız. Play-Off'larda İzmir'i temsil ediyoruz. Rakiplerimiz kim olursa olsun, gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Çok çalışıyoruz ve 1'inci Lig'i çok istiyoruz" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery