Bucaspor 1928 geri sayıma geçti

TFF 2'nci Lig Play-Off grup finalinde İskenderunspor-1461 Trabzon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek Bucaspor 1928 çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, teknik direktör Sait Karafırtınalar camiayı hak edilen yere getireceklerini söyledi.



İskenderunspor'un ilk maçta 1461 Trabzon'u deplasmanda 3-1 yendiğini hatırlatarak, "İskenderunspor avantajlı skorla ayrıldı. Bizim için rakip farketmez. Play-Off eşleşmeleri her zaman zorlu ve çekişmeli geçer. Biz kendi işimize odaklanacağız. Play-Off'larda İzmir'i temsil ediyoruz. Rakiplerimiz kim olursa olsun, gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Çok çalışıyoruz ve 1'inci Lig'i çok istiyoruz" diye konuştu.



