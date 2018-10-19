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Buca'da taraftarlardan Başkan'a istifa çağrısı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde lider Bayburt İl Özel İdare'ye 1-0 yenilerek 3 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor'da moraller alt üst olurken, taraftarlarla Başkan Cihan Aktaş'ı istifaya davet etti.

Kaynak: DHA
Buca'da taraftarlardan Başkan'a istifa çağrısı
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19 Ekim 2018 12:33
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde lider Bayburt İl Özel İdare'ye 1-0 yenilerek 3 puanla sonuncu sırada kalan Bucaspor'da moraller alt üst olurken, taraftarlarla Başkan Cihan Aktaş arasında ipler gerildi.

Sarı lacivertli futbolseverler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Aktaş'ın kendilerine maç sonunda saldırdığını iddia etti.

Taraftarlar yaptıkları açıklamada, "Maç sonunda stat çıkışında başkan Cihan Aktaş'a 'Ne olacak bu takımın hali' diye sorduk. Haklı tepkimiz sonsası Aktaş'ın saldırısına uğradık. Başkan Cihan Aktaş'ı acil istifaya davet ediyoruz. Bu kulübün gerçek sahibi taraftarlardır. Herkes haddini ve yerini bilecek." dedi.

Yönetim ise konuyla alakalı açıklama yapmadı.

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