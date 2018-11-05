Bu hafta sonu, Avrupa'nın 5 büyük liginde neler oldu?

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Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.Son şampiyon Manchester City, 11. haftada konuk ettiği Southampton'ı 6-1 yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı. Haftaya aynı puanla başlayan Liverpool ise deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.Manchester City ve Liverpool ile beraber namağlup 3 takımdan biri olan Chelsea, ağırladığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla geçti.Tottenham, Wolverhampton deplasmanından 3-2, ligde zor günler geçiren Manchester United da Bournemouth deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.Premier Lig'de 11. maçların ardından 29 puan toplayan Manchester City, Chelsea ve Liverpool'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu üç takımı, 24 puanla Tottenham, 23 puanla da Arsenal izledi.La Liga lideri Barcelona, 11. haftada gittiği Rayo Vallecano deplasmanından son 4 dakika bulduğu iki golle 3-2 galip döndü.Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sevilla'nın, deplasmanda oynadığı Real Sociedad maçı 0-0 sonuçlandı.Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, deplasmanda Leganes ile 1-1 berabere kaldı, Alaves ise konuk olduğu Eibar'a 2-1 yenildi.Son 5 haftada yalnızca bir puan alabilen Real Madrid, ağırladığı Real Valladolid'i 2-0 yenerek kötü gidişe "dur" dedi.La Liga'da puanını 24'e çıkaran Barcelona, liderliğini devam ettirdi. Katalan ekibini, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves 20'şer puanla takip etti.Son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk ettiği Cagliari'yi 3-1 mağlup ederek 11. haftada 10. galibiyetine imza attı.Juventus ile aranın açılmasını istemeyen Inter ve Napoli, evlerinde oynadıkları maçları farklı kazandı. Inter, Genoa'yı 5-0, Napoli de Empoli'yi 5-1 yendi.Serie A'nın 11. haftası sonunda 31 puan toplayan Juventus'u, 25'er puanlı Inter ve Napoli izledi.Almanya liginin tek namağlup ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Wolfsburg'u 1-0 yenerek unvanını korudu.Borussia Mönchengladbach, sahasında Fortuna Düsseldorf'u, Leipzig de deplasmanda Hertha Berlin'i 3-0 mağlup etti.Bayern Münih, konuk ettiği Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04 ise ağırladığı Hannover 96'yı 3-1 yendi.Bundesliga'nın 10. haftasının ardından 24 puana ulaşan Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih'in 4'er, Leipzig'in ise 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.Lider PSG, sahasındaki Lille karşılaşmasını 2-1 kazanarak 12'de 12 yaptı. PSG böylece Tottenham'ın 58 yıldır elinde tuttuğu, Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp rekorunu kırdı.Montpellier, ağırladığı Olympique Marsilya'yı 3-0 yenerek art arda 3. galibiyetini elde etti.Ligue 1'in 12. haftası sonunda PSG, 36 puanla liderliğini sürdürdü. Montpellier ve Lille 25'er puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.