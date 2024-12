Bruno Fernandes: 'Sihirli bir şeyler oldu'

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United 88 ve 90. dakikalarda bulduğu iki golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.



United'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (P) ve Amad Diallo kaydetti.



"O HER ZAMAN CANLI"



Maçın ardından konuşan Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, genç takım arkadaşı Amad Diallo hakkında övgülerde bulundu.



Diallo'nun niteliklerine çok inandığını belirten Fernandes, "Amad Diallo iyi gidiyor, harika şeyler yapıyor ve bence ondan gelecek daha çok şey var çünkü onun niteliklerine gerçekten inanıyoruz ve neler yapabileceğini biliyoruz. Bugün bunu bir kez daha gösterdi. Her zaman canlı ve bu yüzden penaltı yaptırıyor, bu yüzden gol attırıyor. Harikaydı. Ona bu seviyede ihtiyacımız var çünkü böyle olduğu zaman durdurulamaz. 1-0 gerideyken penaltı büyük bir şanstı. Sadece topu Ederson'dan uzak bir yere atmaya çalıştım. Penaltı sinirlerin gerildiği bir andır. Böyle anlar, maçların büyük bir parçasıdır. Büyük anlarda kendimi sakinleştirmeye hazır olurum." dedi.



"SİHİRLİ BİR ŞEYLER OLDU"



Maç hakkında da görüşlerini belirten Fernandes, muhteşem dönüşün arkasında sihirli bir şeylerin olduğuna inanıyor: "İnanılmaz bir zafer! Bence bunu hak ettik. Çok zor bir maçtı ama sonuna kadar inandık. Gol atmayı başardık, bu galibiyete ihtiyacımız vardı, bizim için ve taraftarlarımız için önemliydi. 90 dakika boyunca oyunun içindeydik ve bu çok iyi bir şey. Arsenal maçı hakkında konuşmuştuk, ilk yarıda iyi oynadık ama kazanabileceğimize inanmadık. Bugün çok daha farklıydı. Bugün inandık. Her şeyi bir araya getirdik ve sihirli bir şey oldu. Bizim için güzel bir gündü. Taraftarların buna ihtiyacı vardı. Tıpkı bizim gibi ama kutlama şekillerinin özel olduğunu görebiliyorsunuz. Ama devam etmemiz gerekiyor. Kulübümüzün bu tür maçları kazanmaya ihtiyacı var, taraftarlarımızın mutluluğunu anlıyorum ama devam etmeliyiz. Birçok şeyi geliştirmemiz gerekiyor ama bugün çocuklar galibiyeti hak etti. Son dakikaya kadar maçın içindeydiler ve bu bizim için çok önemli."





4 GOL 6 ASİST



Manchester United'ın 22 yaşındaki genç yeteneği Amad Diallo, bu sezon forma giydiği 23 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.