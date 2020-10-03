Bruma'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın da hedeflerinden biri olduğu konuşulan Bruma, PSV'den Olympiakos'a kiralandı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Bruma'nın yeni takımı belli oldu!
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03 Ekim 2020 16:04
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Armindo Bruma, Yunan temsilcisi Olympiakos'a kiralandı.

Olympiakos'ta sağlık kontrollerinden geçen Portekizli oyuncu, sorun çıkmamasının ardından 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.

25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.



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