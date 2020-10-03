Bruma'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Armindo Bruma, Yunan temsilcisi Olympiakos'a kiralandı.
Olympiakos'ta sağlık kontrollerinden geçen Portekizli oyuncu, sorun çıkmamasının ardından 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.
Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.
25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.
Olympiakos'ta sağlık kontrollerinden geçen Portekizli oyuncu, sorun çıkmamasının ardından 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.
Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.
25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.