Bruma'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Armindo Bruma, Yunan temsilcisi Olympiakos'a kiralandı.



Olympiakos'ta sağlık kontrollerinden geçen Portekizli oyuncu, sorun çıkmamasının ardından 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.



Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da sahibi oldu.



25 yaşındaki oyuncu, 2013'te 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro bedelle RB Leipzig'e gitmişti.



