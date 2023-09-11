Houston Rockets forveti Dillon Brooks, sahadaki 'kötü adam' karakterini benimsediğini belirterek, bunu efsane oyuncu Kobe Bryant'ın Black Mamba kişiliğine benzetti.



Savunma becerileriyle tanınan Brooks, FIBA Dünya Kupası turnuvasında Kanada Milli Takımı'nın ABD Milli Takımı'na karşı 127-118 galip geldiği bronz madalya karşılaşmasında 39 sayıyla en skorer isim olmuştu.



Heyecan verici bronz madalya maçının ardından Brooks, NBA'deki "kötü adam" rolü hakkında soru sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Bu ayrı bir kişilik sadece. İnsanların hoşuna gidiyor. Ben de sevmeye başladım. Tıpkı Kobe Bryant'ın, sahaya çıktığında büründüğü Black Mamba kişiliği gibi. Sanırım benim kişiliğim de bu; kötü adam rolü.



Sadece sahada böyleyim ama. Normalde çocuklarını, ailesini, takım arkadaşlarını ve aynı zamanda tüm dünyayı seven sevgi dolu ve şefkatli bir adamımdır."



