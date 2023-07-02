Milwaukee Bucks ve Brook Lopez'in, iki yıllığı 48 milyon dolarlık bir sözleşme üzerine anlaştıkları bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lopez'in Houston Rockets'tan da benzer bir teklif aldığını kaydetti.



Lopez, sırtındaki sakatlık nedeniyle önceki sezonun çoğunu kaçırdıktan sonra 2022-23 sezonunda yeniden canlanmış ve %37.4 üçlük isabetiyle 15,9 sayı ortalaması yakalamıştı.





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