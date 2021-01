Bouges'un G.O.A.T. tartışmaları ile ilgili düşüncesi!

Eski NBA oyuncusu Muggsy Bouges, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın neden G.O.A.T. (Tüm zamanların en iyi oyuncusu) olduğunu ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i, neden Kobe Bryant'ın önünde tuttuğunu açıkladı.



56 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde "DJ VLAD" ile yaptığı bir röportajda, G.O.A.T. tartışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Hepsi aynı masada oturuyor. MJ'in benim için hepsinin üstünde olduğunu söylemem gerek. Sonra sırasıyla LeBron'u ve Kobe'yi koyabilirim."



Bogues, LeBron'u neden Kobe'nin önüne koyduğunu ise şöyle açıkladı:



"LeBron'un kariyerinin bu aşamasında hala yapabildiği şeyler yüzünden. Kobe'nin nasıl olduğunu da daha önce görmüştük. Kobe, MJ'in yapabildiklerini taklit edebildi ve bu seviyeye taşıyabildi, ancak LeBron bunu 2.06'lık bir vücuda sahipken yaptı."



Bogues, Jordan'ın, Kobe ve LeBron'un yaptığı her şeyi daha iyi yaptığını iddia ederken, James'in genel kalitesi ve gittiği her yerde başarılı olabilmesiyle bir adım öne çıktığını söyledi:



"Her yıl sergilediği uzun ömürlülüğün yanı sıra, takımını ve takım arkadaşlarını yükseltebilen biri. Ayrıca gittiği her takımda şampiyonluk kazanmayı da başardı. Sürekli finallere çıkmak gibi, bu da büyük bir başarıdır."