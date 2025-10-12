12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği yapıldı

Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği Ortaköy-Bebek'te düzenlendi.

calendar 12 Ekim 2025 13:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği yapıldı
Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği, Ortaköy-Bebek parkurunda gerçekleştirildi.

Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda start alan 10,5 kilometrelik koşu, aynı yerde sona erdi.

Etkinliğe yaklaşık 2500 sporcu katıldı.


Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, muhabirler Hasan Hüseyin Kul, Ekrem Biçeroğlu, Elif Tuğtekin ile Mücahithan Avcıoğlu, yer aldı.

Koşunun erkekler kategorisinde Emin Berke Murathan, 31 dakika 58 saniyelik derecesiyle birincilik elde etti. Sultan Orhan, 32 dakika 47 saniye ile ikinci, Tamer Sakar da 33 dakika 32 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Etkinliğin kadınlar kategorisinde ise 37 dakika 18 saniyelik derecesiyle Damla Çelik, en üst sırada yer aldı. Özlem Kaya Alıcı, 37 dakika 28 saniyeyle ikinci, Dilay Yıldızhan ise 38 dakika 46 saniyeyle üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Takımlar kategorisinde Nike Running birinci, Digirunners ikinci ve Ford üçüncü oldu. Anadolu Ajansı Spor Kulübü, takım olarak 6. sırada etkinliği bitirdi.

Yarış sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf Özhan, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek "İnsan gücünün ve dayanıklılığının sınırlarını zorlayan bir yarışı bitirdik. Antrenörümüz Hüseyin Kul, daha iyi dereceyle yarışı tamamladı. Güzel yarıştı." dedi.

Yusuf Özhan, Filistin'de zulüm gören insanlar için özel olarak "karpuz" simgeli şapka taktığını dile getirerek "Anadolu Ajansı Spor Kulübünün koşu takımı olarak, bu yarışı Filistin'de yaşamını yitirmiş tüm şehitlere ve bugünlerde artık sonuçlanması için dua ettiğimiz olumlu gelişmelere atfetmek istiyorum. Filistin'de çok büyük acılar yaşandı. Oradaki soykırım, bütün insanların vicdanını yaraladı. İsrail'in zulmü ve soykırımı, bu tür spor etkinliklerinde dünyadaki tüm sağduyulu insanlar tarafından hatırlatılacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü Atletizm Branşı Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul, bu tarz organizasyonların önemine değinerek "Çalışanlarımızda aidiyet duygusu olması, takım ruhunun gelişmesi ve iş veriminin artması için Anadolu Ajansı Spor Kulübünü kurduk. Bu spor kulübünde atletizm branşı da bulunuyor. Anadolu Ajansında çalışan personelimizle bu yarışmaya katıldık. Etkinlikte Anadolu Ajansını temsil ediyoruz. Bu tarz yarışlar bizim daha sportmen olmamızı sağlarken fiziksel ve zihinsel gelişimimizi de artırıyor. Spor yaptıkça iş verimimiz artıyor." ifadelerini kullandı.

Kul, Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcularının kendi aralarında antrenman yaptığını aktararak, "Kendimizi nasıl geliştireceğimiz konusunda aramızda konuşuyoruz. Böyle organizasyonlara katıldığımızda da motivasyonumuz artıyor. 2000'den fazla kişi burada yarışıyor. Onlarla aynı coşkuyu ve heyecanı yaşamak, bu işin sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu tarz organizasyonlar çok önemli." değerlendermesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
