Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği yapıldı

Bosphorun Quarter Marathon koşu etkinliği, Ortaköy-Bebek parkurunda gerçekleştirildi.Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda start alan 10,5 kilometrelik koşu, aynı yerde sona erdi.Etkinliğe yaklaşık 2500 sporcu katıldı.Yarışta Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, muhabirler Hasan Hüseyin Kul, Ekrem Biçeroğlu, Elif Tuğtekin ile Mücahithan Avcıoğlu, yer aldı.Koşunun erkekler kategorisinde Emin Berke Murathan, 31 dakika 58 saniyelik derecesiyle birincilik elde etti. Sultan Orhan, 32 dakika 47 saniye ile ikinci, Tamer Sakar da 33 dakika 32 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.Etkinliğin kadınlar kategorisinde ise 37 dakika 18 saniyelik derecesiyle Damla Çelik, en üst sırada yer aldı. Özlem Kaya Alıcı, 37 dakika 28 saniyeyle ikinci, Dilay Yıldızhan ise 38 dakika 46 saniyeyle üçüncü sırada yarışı tamamladı.Takımlar kategorisinde Nike Running birinci, Digirunners ikinci ve Ford üçüncü oldu. Anadolu Ajansı Spor Kulübü, takım olarak 6. sırada etkinliği bitirdi.Yarış sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yusuf Özhan, zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterekdedi.Yusuf Özhan, Filistin'de zulüm gören insanlar için özel olarak "karpuz" simgeli şapka taktığını dile getirerekdiye konuştu.Anadolu Ajansı Spor Kulübü Atletizm Branşı Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul, bu tarz organizasyonların önemine değinerekifadelerini kullandı.Kul, Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcularının kendi aralarında antrenman yaptığını aktararak,değerlendermesinde bulundu.