29 Ekim

Borussia Dortmund zor deplasmanda kazandı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Newcastle United'ı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund zor deplasmanda kazandı
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25 Ekim 2023 23:55
Son güncelleme 26 Ekim 2023 00:23
Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Felix Nmecha kaydetti. Ayrıca bu gol Borussia Dortmund'un gruplarda attığı ilk gol oldu.

Ayrıca Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmada 48 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Newcastle United'da 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bu iki takım tekrardan karşılaşacak. Maçın ev sahipliğini Borussia Dortmund yapacak.

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