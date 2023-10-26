Borussia Dortmund zor deplasmanda kazandı

Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Felix Nmecha kaydetti. Ayrıca bu gol Borussia Dortmund'un gruplarda attığı ilk gol oldu.



Ayrıca Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmada 48 dakika sahada kaldı.



Borussia Dortmund bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Newcastle United'da 4 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bu iki takım tekrardan karşılaşacak. Maçın ev sahipliğini Borussia Dortmund yapacak.



