Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı kadrosuna kattı

Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers'dan Fabio Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Kariyerinde Porto, Anderlecht, PSV ve Rangers formaları giyen santrafor, Wolverhampton'da 72 maçta 5 gol kaydetti.



Alman basınına göre, Borussia Dortmund bu transfer için 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.



