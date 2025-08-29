29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-190'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
1-0DA
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-180'
29 Ağustos
Lens-Brest
2-186'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı kadrosuna kattı

Borussia Dortmund, Wolves oyuncusu Fabio Silva'yı kadrosuna kattı.

calendar 29 Ağustos 2025 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, Fabio Silva'yı kadrosuna kattı
Borussia Dortmund, Wolverhampton Wanderers'dan Fabio Silva'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Porto, Anderlecht, PSV ve Rangers formaları giyen santrafor, Wolverhampton'da 72 maçta 5 gol kaydetti.

Alman basınına göre, Borussia Dortmund bu transfer için 27 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
