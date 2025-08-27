27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Borussia Dortmund'da anlaşma tamam: Fabio Silva

Borussia Dortmund, Fabio Silva için Wolverhampton ile 26.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

calendar 27 Ağustos 2025 17:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund'da anlaşma tamam: Fabio Silva
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Son olarak Teknik Direktör Niko Kovac ile sözleşme yenileyen Borussia Dortmund, forvet transferinde mutlu sona ulaştı.

Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund, Portekizli golcü Fabio Silva için 26.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Wolverhampton ile anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için bugün Almanya'ya gidecek.

Silva, İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Roma'nın ilgisine rağmen Bundesliga'ya transfer olmayı tercih etti.

Fabio Silva, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.