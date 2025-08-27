Borussia Dortmund'da anlaşma tamam: Fabio Silva

Son olarak Teknik Direktör Niko Kovac ile sözleşme yenileyen Borussia Dortmund, forvet transferinde mutlu sona ulaştı.



Sky Sports'un haberine göre; Borussia Dortmund, Portekizli golcü Fabio Silva için 26.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Wolverhampton ile anlaşmaya vardı.



23 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için bugün Almanya'ya gidecek.



Silva, İtalya Serie A ekiplerinden Milan ve Roma'nın ilgisine rağmen Bundesliga'ya transfer olmayı tercih etti.



Fabio Silva, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da çıktığı 28 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.



