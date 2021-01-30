Borussia Dortmund 3 hafta sonra güldü

Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti. 3 haftadır galibiyete hasret olan Dortmund, Augsburg'u 3-1 yenerek kötü seriyi bitirdi.
Mücadelede ilk gol 10. dakikada Augsburglu Andre Hahn'dan geldi. Ev sahibi ekipte kazanılan penaltıyı 21. dakikada Erling Haaland gole çeviremedi. 1-0 yenik durumda olan Dortmund'dan cevap gecikmedi ve 26. dakikada Thomas Delaney attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Dortmund'da Jadon Sancho, 63. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti ve skor 2-1 oldu.
Mücadele devam ederken, Augsburg'da Felix Uduokhai topu kendi filelerine gönderdi ve maç Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Dortmund, 32 puanla 5. sıraya yerleşti. Augsburg ise 22 puanla 13. sırada yer aldı.
Mücadelede ilk gol 10. dakikada Augsburglu Andre Hahn'dan geldi. Ev sahibi ekipte kazanılan penaltıyı 21. dakikada Erling Haaland gole çeviremedi. 1-0 yenik durumda olan Dortmund'dan cevap gecikmedi ve 26. dakikada Thomas Delaney attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Dortmund'da Jadon Sancho, 63. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti ve skor 2-1 oldu.
Mücadele devam ederken, Augsburg'da Felix Uduokhai topu kendi filelerine gönderdi ve maç Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Dortmund, 32 puanla 5. sıraya yerleşti. Augsburg ise 22 puanla 13. sırada yer aldı.