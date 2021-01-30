Borussia Dortmund 3 hafta sonra güldü

Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Augsburg'u konuk etti. 3 haftadır galibiyete hasret olan Dortmund, Augsburg'u 3-1 yenerek kötü seriyi bitirdi.



Mücadelede ilk gol 10. dakikada Augsburglu Andre Hahn'dan geldi. Ev sahibi ekipte kazanılan penaltıyı 21. dakikada Erling Haaland gole çeviremedi. 1-0 yenik durumda olan Dortmund'dan cevap gecikmedi ve 26. dakikada Thomas Delaney attığı golle skoru 1-1'e getirdi.



İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Dortmund'da Jadon Sancho, 63. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti ve skor 2-1 oldu.



Mücadele devam ederken, Augsburg'da Felix Uduokhai topu kendi filelerine gönderdi ve maç Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Dortmund, 32 puanla 5. sıraya yerleşti. Augsburg ise 22 puanla 13. sırada yer aldı.







