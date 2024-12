Bongaerts: 'İstanbul'a aşık oldum!'

Voleybolda Galatasaray Daikin'in bu sezonki çıkışında büyük pay sahibi olan Hollandalı pasör Britt Bongaerts, Sözcü'ye çok özel açıklamalar yaptı.



Allianz MTV Stuttgart'tan sezon başında Cimbom'un yolunu tutan 28 yaşındaki Hollandalı voleybolcu, transfer süreciyle ilgili "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyduğumda çok mutlu olmuştum. Büyük ve hedefleri olan hırslı bir camia. Galatasaray için oynamaya can atıyordum. İstanbul'a aşık oldum. İstanbul'u gerçekten seviyorum. Kelimenin tam anlamıyla her şeyi yapabileceğiniz çok büyük bir şehir. Ziyaret edilecek çok güzel yerler var. Hâlâ listemde birçok şey var ama zamanım olduğunda daha fazlasını keşfetmek isterim. Türkiye'de sıkılmak imkansız" ifadelerini kullandı.



-Türk voleybolu hakkında ne düşünüyorsun?



Türkiye, dünyanın en iyi liglerinden birine sahip. Hatta en iyisi diyebilirim. Bir çok iyi kulüp ve bu kulüplerde oynayan çok yıldız voleybolcu var. Her takım birbirine yakın güçte ve her takım birbirini yenebilir.



-Bir pasör olarak oyunu yönetme yaklaşımınız nedir?



Hücumcu arkadaşlarım için her zaman doğru anı kolluyorum. Sayı alabilmeleri için elimden geleni yapıyorum. Futboldaki forvet gibi düşünün gol atabilmeleri için asist lazım. Ben de bu durumu sahaya yansıtmaya çalışıyorum.



-Milli takım ve kulüp takımları arasında nasıl denge kuruyorsunuz?



Bunun her zaman kolay olmadığını söylemeliyim. Uzun yıllardır kulüp sezonundan milli takıma mola vermeden geçiyorum. Bu yüzden aralarındaki dengeyi bulmak o kadar kolay değil.



-Sizi destekleyen Galatasaray taraftarlarına bir mesajınız var mı?



Beni burada bu kadar sıcak karşıladığınız ve tüm desteğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Hangi şehirde veya ülkede oynadığımız önemli değil, her zaman oradalar ve bence bu gerçekten özel bir şey. Bu yüzden teşekkür ederim.