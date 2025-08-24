Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Keçiörengücü ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Boluspor, 2-1 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 41. dakikada Barış Alıcı ve 50. dakikada Dean Lico kaydetti. Keçiörengücü'nün golü 19. dakikada Francis Ezeh'den geldi.
Bu sonuçla berabere Boluspor, ligde puanını 4'e çıkardı. Keçiörengücü ise 4 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Boluspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Keçiörengücü Çorum FK'yi ağırlayacak.
