Bogdanovic: 'Yeniden Final Four oynamak istiyorum'

THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in Olympiakos'u 77-74 mağlup edip finale kalmasının ardından Bogdan Bogdanovic'ten bir mesaj geldi.



Kariyerine NBA'de Atlanta Hawks'ta devam eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı, "Bir gün tekrar Final Four oynamak istiyorum. Bu, müthiş bir his. Özellikle kazandığınızda " şeklinde bir tweet attı.



2014-2017 yılları arsında Fenerbahçe forması giyen Sırp basketbolcu, Fenerbahçe ile 2015, 2016 ve 2017'de Final Four oynarken, 2017'de kupaya uzanma başarısı gösterdi.





