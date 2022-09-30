Bodrumspor deplasmanda terleyecek

Spor Toto 1'inci Lig son olarak evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalınca sezon başından beri koruduğu liderlikten inerek milli araya 11 puanla 2'nci sırada giren Bodrumspor, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak.



Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Son iki maçımızı kazanamadık. Ancak verilen arada eksiklerimizi giderip hem fiziksel hem de psikolojik anlamda toparlandık. Rize'den istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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