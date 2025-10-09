09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Bodrum FK'da Celal Dumanlı gollere başladı

Bodrum FK'nın sembol ismi Celal Dumanlı, 13 yıllık kariyerinde yeniden golcü kimliğiyle öne çıktı.

calendar 09 Ekim 2025 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Bodrum FK'da Celal Dumanlı gollere başladı
1'nci Lig'de milli araya 20 puanla zirvede giren Bodrum Futbol Kulübü'nün sembol golcüsü Celal Dumanlı son iki haftayı boş geçmedi.

Yeşil-beyazlı formayı altyapısına adım attığı 2012 yılından bu yana aralıksız terleterek tüm kariyerini kulübünde geçiren 31 yaşındaki futbolcu, tüm liglerde Bodrum FK'da görev aldı.

Süper Amatör Lig'de Bodrum FK'da oynamaya başlayan Celal 13 yıldır aralıksız takımda yer aldı. Kulübüyle Süper Amatör Lig, Bölgesel Amatör Lig, 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig şampiyonlukları yaşayıp kırılması zor bir kariyer rekoruna imza atan tecrübeli futbolcu, geçen sezon Süper Lig'de de 23 maça çıktı.

Ancak devler arenasında gol sevinci yaşayamayan Celal Dumanlı, takımın küme düşmesinin ardından 1'inci Lig'de yeniden golcü kimliğini ortaya çıkardı.

Celal, önceki hafta deplasmanda 4-0 kazanılan Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasında ağları havalandırıp siftah yaptı. Geçen hafta ise iç sahada Hatayspor'u konuk eden Bodrum FK maçta 5-0 galip ayrılırken, Celal bu maçı da boş geçmedi ve 5'inci dakikada perdeyi açan golü kaydetti.



Takımıyla yeniden Süper Lig yarışında olan kulübün sembol ismi Celal, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da sevinç yaşadı. Bodrum FK kupanın 2'nci Turu'nda deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 yenip elerken gol Celal'den geldi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
